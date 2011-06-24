Трамп планирует ввести пошлины в 50% на европейские товары

Американский СПГ – это довольно заметная статья в торговом балансе и от того, насколько регулярно и по каким ценам он будет поставляться на европейский рынок, зависит потенциал европейской промышленности, включая военную.

Трамп обостряет торговый конфликт с ЕС и планирует ввести пошлины в 50% с июня на европейские товары. По мнению авторов Telegram-канала "Мейстер", в рамках этой новости интересно, каковы будут ответные действия Европы.

Телеграмеры отметили, что американский СПГ – это довольно заметная статья в торговом балансе и от того, насколько регулярно и по каким ценам он будет поставляться на европейский рынок, зависит потенциал европейской промышленности, включая военную. Если Брюссель в ответ на действия Вашингтона обложит СПГ пошлинами, то промышленная деградация Европы ускорит свои темпы.

Второй вопрос – украинский. Европа откровенно использует Зеленского как политический таран различных трамповских внешнеполитических инициатив. Очередное использование Киева против Вашингтона может стать ассиметричным ответом на действия Трампа. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что ЕС повысил пошлины против азотных удобрений из России и Белоруссии.

Фото: YouTube / Defense Now