ЕС повысил пошлины против азотных удобрений из России и Белоруссии

Их поднимут с 6,5% до 100% за три года.

Европарламент одобрил новые пошлины против ряда азотных удобрений из России и Белоруссии - их поднимут с 6,5% до 100% за три года. Этому предшествовали долгие дебаты, во время которых европейские фермеры судорожно скупали российские удобрения, пишет Telegram-канал "Мейстер".

ЕС, надеявшийся таким образом наказать Россию и поддержать своих производителей удобрений, накажет сам себя, уверены эксперты.

Потому что основа этой индустрии – дешевые электроэнергия и газ, которым в ЕС взяться неоткуда – даже сейчас, без морозов и жары цена газа за тысячу кубов в ЕС держится на отметке выше 424$. Дорого. А доля импорта удобрений из России превышает четверть всех потребностей ЕС. В итоге конкуренция уменьшится, производство не вырастет, а агросектор деградирует. Telegram-канал "Мейстер"

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