Президент встретился с волонтерами, оценил стройку "Курской АЭС-2" и сделал ряд поручений, в частности, о сохранении выплаты в 65 тысяч рублей жителям, которые не могут вернуться в свои дома.

Владимир Путин посетил Курскую область, обсудил ее восстановление с региональными властями, встретился с волонтерами, оценил стройку "Курской АЭС-2" и сделал ряд поручений, в частности, о сохранении выплаты в 65 тысяч рублей жителям, которые не могут вернуться в свои дома, а также об увеличении числа саперов, занятых разминированием, пишет Telegram-канал "Мейстер".

Кроме того, президент заявил об увеличении группировки войск в регионе. Недавно освобожденное пограничье ждет восстановление по типу Мариуполя, но для этого необходимо две вещи: разминировать территории и обезопасить пограничье от обстрелов, уверены телеграмеры.

Для решения второй задачи необходимо увеличивать зону безопасности в сопредельной Сумской области. Зеленскому, мечтавшему сделать курское приграничье предметом для торга, впору бояться своих желаний – в итоге получается все ровно наоборот. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее Рубио констатировал близость Сирии к гражданской войне.

Фото: официальный сайт президента России (Мария Сухорукова, правительство Курской области)