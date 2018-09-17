Рубио констатировал близость Сирии к гражданской войне: мнение экспертов

Вмешательство Штатов во внутреннюю политику страны с поддержкой "оппозиции" – смертельный риск.

Госсекретарь США Марко Рубио констатировал "близость Сирии к гражданской войне эпических масштабов". В связи с этим эксперты Telegram-канала "Мейстер" констатировали неизменность работы принципов внешней политики США прошлых десятилетий.

Афганистан 1980-х, Ирак 2000-х, Ливия 2010-х, Сирия тоже начиная с 2010-х – во всех этих случаях США поддерживали силы, в итоге ввергшие страны в гражданские войны, из которых они либо до сих пор не вышли, либо, как Афганистан, вышли в сторону резкой архаизации, считают телеграмеры.

Что теперь будет с Сирией? Превратится она в очередной исламский эмират, или будет разорвана на клочки, которые будут десятилетиями воевать друг с другом? Мы не знаем. Но точно знаем, что вмешательство Штатов во внутреннюю политику страны с поддержкой "оппозиции" – смертельный риск. Будем надеяться, что одним из результатов работы новой администрации США станет снижение их активности в этой части. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали разговор Путина и Трампа.

Фото: YouTube / PBS NewsHour