Эксперты прокомментировали разговор Путина и Трампа

Эксперты считают, что за два часа можно обсудить многое, но в первую очередь – непреложность и необсуждаемость основной позиции.

Ключевое, что следует из официальных комментариев по факту разговора Путина и Трампа – Россия в перемирии заинтересована, но не менее того заинтересована в том, чтобы оно было надежным, а над этим нужно работать, пишет Telegram-канал "Мейстер".

Эксперты считают, что за два часа можно обсудить многое, но в первую очередь – непреложность и необсуждаемость основной позиции: прекращение поставок оружия и прекращение мобилизации должны стать условиями прекращения огня, а не наоборот. Потому что иначе прекращение огня превращается в подготовку к новому раунду.

И здесь одного желания американцев подписать хоть что-то недостаточно. А пока условия не сложились, боевые действия будут продолжаться. А так да, конечно, большое спасибо Трампу за то, что переговоры вообще стали возможны. Мы продолжим работать. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Австралия намерена расширить торговлю с Китаем на фоне пошлин США.

Фото: официальный сайт президента России