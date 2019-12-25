Эксперты прокомментировали разговор Путина и Трампа

Ключевое, что следует из официальных комментариев по факту разговора Путина и Трампа – Россия в перемирии заинтересована, но не менее того заинтересована в том, чтобы оно было надежным, а над этим нужно работать, пишет Telegram-канал "Мейстер".
Эксперты считают, что за два часа можно обсудить многое, но в первую очередь – непреложность и необсуждаемость основной позиции: прекращение поставок оружия и прекращение мобилизации должны стать условиями прекращения огня, а не наоборот. Потому что иначе прекращение огня превращается в подготовку к новому раунду.
И здесь одного желания американцев подписать хоть что-то недостаточно. А пока условия не сложились, боевые действия будут продолжаться. А так да, конечно, большое спасибо Трампу за то, что переговоры вообще стали возможны. Мы продолжим работать.
Telegram-канал "Мейстер"
Ранее мы сообщили о том, что Австралия намерена расширить торговлю с Китаем на фоне пошлин США.
Фото: официальный сайт президента России
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