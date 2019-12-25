Уже сейчас объем экспорта в КНР из Австралии превышает 219 миллиардов австралийских долларов, и это не предел.

Министр торговли и туризма Австралии Дон Фаррелл заявил, что в ответ на повышение тарифов со стороны США его страна намерена еще активнее торговать с Китаем. По данным мистера Фаррелла, уже сейчас объем экспорта в КНР из Австралии превышает 219 миллиардов австралийских долларов, и это не предел. В то же время в США отправляют товаров на в 6 раз меньшую сумму, отметил Telegram-канал "Мейстер".

Ответные пошлины против американских товаров австралийцы не ввели, но и режим биобезопасности, с 2015 год запрещающий импорт говядины, свинины и птицы, не отменили.

В итоге имеем снижение влияния США на тихоокеанском рубеже, которое невыгодно оттеняет череду "великолепных сделок" Трампа с арабскими монархиями. А ведь Штаты соперничают с Китаем здесь не первое десятилетие, с конца второй мировой. Для этого американцы даже партнерство AUKUS создали. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее США предложили возобновить работу совета "Россия-НАТО".

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