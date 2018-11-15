США предложили возобновить работу совета "Россия-НАТО": мнение экспертов

Диалог по вопросам стратегической стабильности без урегулирования острого конфликта смысла не имеет, уверены телеграмеры.

США, призывает возобновить работу совета "Россия-НАТО". Как отметили эксперты Telegram-канала "Мейстер", страна исходит из благих побуждений, однако смысла в них немного.

Работа этой организации не имеет смысла до тех пор, пока НАТО не откажется от попыток нанести России военное поражение, поддерживая ее противника в масштабной войне, и не вернется к нормальному диалогу с нейтральных позиций, уверены телеграмеры.

Пока НАТО поставляет Украине оружие и иным образом помогает ей вести войну, диалог смысла не имеет. Тем более что президент уже говорил, что диалог по вопросам стратегической стабильности и всего остального без урегулирования острого конфликта смысла не имеет. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что АФК "Система" инвестирует в отрасли будущего.

Фото: Pxhere