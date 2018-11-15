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США предложили возобновить работу совета "Россия-НАТО": мнение экспертов
Сегодня, 12:06
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США предложили возобновить работу совета "Россия-НАТО": мнение экспертов

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Диалог по вопросам стратегической стабильности без урегулирования острого конфликта смысла не имеет, уверены телеграмеры.

США, призывает возобновить работу совета "Россия-НАТО". Как отметили эксперты Telegram-канала "Мейстер", страна исходит из благих побуждений, однако смысла в них немного.

Работа этой организации не имеет смысла до тех пор, пока НАТО не откажется от попыток нанести России военное поражение, поддерживая ее противника в масштабной войне, и не вернется к нормальному диалогу с нейтральных позиций, уверены телеграмеры.

Пока НАТО поставляет Украине оружие и иным образом помогает ей вести войну, диалог смысла не имеет. Тем более что президент уже говорил, что диалог по вопросам стратегической стабильности и всего остального без урегулирования острого конфликта смысла не имеет.

Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Pxhere

Теги: мейстер, политика
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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