Такое заявление сделал президент корпорации Тагир Ситдеков

В условиях высоких процентных ставок возможны два варианта: одна часть бизнеса снижает активность, другие компании продолжают инвестировать в перспективные направления. Один из примеров — АФК "Система", которая формирует диверсифицированный инвестиционный портфель, охватывающий микроэлектронику, медицину, телекоммуникации и космические технологии, отметили эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Президент корпорации Тагир Ситдеков заявил, что АФК "Система" инвестировала в отрасли будущего еще до того, как это стало мейнстримом. АФК "Система" создает среду, где продукты и услуги сопровождают человека повсюду: "От чипа в банковской карте до электрозарядки для автомобиля, от хлеба на столе до лечащего врача", утверждают авторы поста.

Зачем "Система" это делает? Ответ очень прост: ключевая ставка рано или поздно снизится, но те, кто уже сегодня вложился в реальные сектора экономики, окажутся в выигрыше. "Компании, которые не растеряют свои лучшие качества к моменту снижения ставки, как раз и получат максимальную выгоду", — подчеркнул Ситдеков. И судя по масштабам экспансии "Системы" — от Вьетнама до Южной Кореи — эти слова не просто декларация, а четкий расчет на долгую игру. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты оценили составы делегаций РФ и Украины на переговорах в Стамбуле.

Фото: пресс-служба АФК "Система"