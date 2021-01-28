Эксперты оценили составы делегаций РФ и Украины на переговорах в Стамбуле

Состав российской делегации почти полностью повторяет тот, что был в 2022 году на переговорах в Минске и Стамбуле.

Российская делегация во главе с Владимиром Мединским прибыла для переговоров в Стамбул. Состав ее почти полностью повторяет тот, что был в 2022 году на переговорах в Минске и Стамбуле. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" уточнили, что это логично – Владимир Путин говорил о продолжении переговоров, что впоследствии уточнял и Юрий Ушаков. Интрига теперь в том, кто представит Украину на переговорах.

Еще вчера шли инсайды, что приедут, кроме Зеленского, его советник Игорь Жовква, глава его офиса Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и глава МИДа Андрей Сибига. Состав слишком высокоранговый, чтобы быть правдой – ни на одних переговорах Киев не был представлен на таком уровне, уверены телеграмеры.

Зеленский просто пытался показать, как он вовлечен в процесс, чтобы не выглядеть стороной, игнорирующей возможность урегулирования. Теперь, когда состав российской делегации сформирован и отправлен в Стамбул, стоит ждать реконфигурации украинского представительства с его понижением статуса – прилетят украинцы после встречи Зеленского с Эрдоганом, намеченной на 14:00. Telegram-канал "Мейстер"

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