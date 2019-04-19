Урсулу фон дер Ляйен признали ответственной за сокрытие информации о контрактах на закупку Pfizer: мнение экспертов

Авторы поста отметили, что иски против фон дер Ляйен выдвигались неоднократно, но хода им не давали.

Европейский суд юстиции признал главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о контрактах на закупку в 2021-2023 годах вакцин Pfizer стоимостью 35,8 млрд евро. На момент переговоров, которые глава ЕК вела в частном порядке с директором компании Pfizer Альбертом Бурла, вакцина не была испытана, а саму переписку она отказалась обнародовать, пишут эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Авторы поста отметили, что иски против фон дер Ляйен выдвигались неоднократно, но хода им не давали. Сейчас же ее обязали открыть переписку, которая может открыть немало интересного о контрактах, где мелькало имя ее мужа.

Пока сложно сказать, во что выльется разбирательство, однако редкий положительный исход иска против нее, вкупе с недавним спором с главой Европарламента и статьями о токсичности главы ЕК для европейских политиков, выглядит многообещающе. Если он и не станет прологом к расследованию и отставке, то, по крайней мере, усилит внутриэлитную борьбу в Брюсселе. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: YouTube / European Commission