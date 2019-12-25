Власти Ленинградской области продают долю в электросетевой компании.

Власти Ленинградской области решили продать принадлежащие региону 24,99 % акций электросетевой компании ЛОЭСК. Начальная стоимость пакета составляет почти 1,85 млрд рублей. Информация о торгах опубликована организатором аукциона — Леноблкомимуществом.

На продажу выставили 2 003 обыкновенные акции АО "ЛОЭСК — Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области". Стартовая цена лота составляет 1 млрд 849 млн 77 тыс. рублей. Шаг аукциона установлен на уровне 92,45 млн рублей, что соответствует 5 % от начальной стоимости. Для участия потенциальным покупателям потребуется внести задаток около 370 млн рублей.

Торги назначены на 14 декабря. Прием заявок продлится до 9 декабря.

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Фото: pxhere.com