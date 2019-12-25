Спортсмены региона получили пять золотых и две бронзовые награды и заняли третье место в командном зачете.

Сборная Ленинградской области завоевала 5 золотых и 2 бронзовые медали на "Кубке Суворова". По итогам соревнований команда также заняла третье место в общекомандном зачете. Турнир прошел в рамках Спартакиады Ленинградского военного округа по адаптивным видам спорта среди ветеранов специальной военной операции.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отметил, что адаптивный спорт помогает военнослужащим возвращаться к тренировкам после ранений, общаться и ставить новые цели. По его словам, для некоторых участников соревнования стали первыми после продолжительного восстановления, а другие уже имеют опыт выступлений на подобных турнирах.

Глава региона подчеркнул, что возможности для занятий спортом должны быть доступны ветеранам рядом с домом. Для этого необходимы подготовленные тренеры, а также оборудованные спортивные залы и бассейны, приспособленные для людей с инвалидностью.

Дрозденко поблагодарил Ленинградский военный округ и благотворительный фонд "Суворов" за организацию соревнований и поздравил участников с результатами.

Ранее мы сообщили о проигрыше СКА.

Фото: Правительство Ленинградской области