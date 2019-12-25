На создание проекта делового квартала в Кудрово поступило 58 заявок из разных регионов России.

Подведение итогов архитектурного конкурса "Взгляд в будущее" по разработке делового квартала "Ленинград-Сити" в Кудрово перенесли с 27 ноября на 18 декабря. Причиной стало большое количество поступивших проектов. Об этом сообщила пресс-служба строительного блока правительства Ленинградской области.

Прием заявок завершился 13 ноября. Всего организаторы получили 58 архитектурных концепций из Москвы и Московской области, Петербурга и Ленобласти, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Крыма, Башкортостана, Краснодарского края и других регионов страны.

По итогам первого этапа экспертам предстоит выбрать 10 лучших проектов будущего общественно-делового центра Ленинградской области. Первичную оценку проведут представители Союза архитекторов России: главный архитектор ООО "Метропроект" Дмитрий Бойцов, специалист по территориальному планированию Александр Тимченко и генеральный директор ООО "ЛОГАС", доцент СПбГАСУ Ярослав Солдатенков. В экспертную группу также вошел заместитель председателя комитета по строительству Ленобласти Евгений Енокаев.

В конкурсную комиссию планируют включить заслуженного архитектора России и руководителя ТПО "Резерв" Владимира Плоткина, главного редактора портала "Архи.ру" Юлию Тарабарину, руководителя архитектурного бюро "Интерколумниум" Евгения Подгорнова, председателя комитета градостроительной политики Ленобласти Игоря Кулакова, заместителя руководителя ГКУ "Градостроительное развитие территорий Ленинградской области" Тамару Ступневу и главного архитектора Выборгского района Григория Светника. Окончательный состав комиссии из семи человек пока уточняется.

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Фото: Piter.tv