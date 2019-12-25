В храме на проспекте Мечникова избили настоятеля и его жену

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о нанесении побоев.

В петербургском храме Святой Княгини Ольги произошла потасовка, пишет "Бриф24".

Telegram-канал "Mash на Мойке" уточнил, что инцидент произошел во время богослужения. Настоятель храма заметил, как незнакомец применяет физическую силу к двум женщинам — его жене и верующей прихожанке. Когда священнослужитель решил остановить агрессора, тот нанёс ему несколько ударов деревянной палкой.

Полиция уже задержала подозреваемого, им оказался 43-летний мужчина. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о нанесении побоев.

Ранее мы сообщили о том, что трое неизвестных ограбили жителя Мурманской области на Бассейной.

Фото: Piter.TV