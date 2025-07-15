Смертельная авария в Волховском районе унесла жизни двух человек

Сейчас обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы.

Сегодня приблизительно в 11:00 на трассе, соединяющей деревни Кисельня и Хвалово в Волховском районе Ленинградской области, произошло серьёзное дорожное происшествие.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 61-летняя автолюбительница, управляющая автомобилем Suzuki Grand Vitara, покидая второстепенную дорогу, нарушила приоритет движения и столкнулась с грузовиком Scania с прицепом, которым управлял 26-летний мужчина. Из-за сильного удара легковой автомобиль слетел в кювет.

Итогом трагедии стали гибель самой женщины-автомобилистки и её пассажира, мужчины 39 лет, которые скончались мгновенно на месте происшествия. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы.

Ранее мы сообщили о том, что байкер и его пассажирка погибли в результате столкновения с лосем в Ленобласти.

Видео: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти