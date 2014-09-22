Байкер и его пассажирка погибли в результате столкновения с лосем в Ленобласти

Компетентные органы проводят проверку обстоятельств случившегося.

Ночью 15 июля, в 0:15, на автодороге "Санкт-Петербург – Сортавала" вблизи 47-го км произошло трагическое ДТП. Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 41-летний водитель мотоцикла марки "Ямаха", двигавшийся на высокой скорости, потерял контроль над управлением транспортным средством и врезался в лося, внезапно появившегося на дороге.

От полученных травм сам байкер и его 42-летняя пассажирка, скончались на месте происшествия. Лось после столкновения скрылся в лесу. Компетентные органы проводят проверку обстоятельств случившегося.

Ранее мы сообщили о том, что мотоцикл сбил самокатчика на Московском проспекте.

Фото: Piter.TV