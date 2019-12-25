Мотоцикл сбил самокатчика на Московском проспекте

Ранним утром 14 июля, около 01:10 часов, на Московском проспекте, неподалеку от дома №204, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 41-летнего водителя мотоцикла марки Ducati и 18-летнего владельца электросамоката, движущегося в том же направлении. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
В результате столкновения владелец мотоцикла погиб мгновенно от полученных травм. Молодой человек, управляющий самокатом, доставлен в медицинское учреждение в критическом состоянии.
Обстоятельства аварии детально изучаются правоохранительными органами в ходе проводимой служебной проверки.
Ранее мы сообщили о том, что в Московском районе водительница мотоцикла BMW насмерть сбила пешехода.
Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
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