Мотоцикл сбил самокатчика на Московском проспекте

В результате столкновения владелец мотоцикла погиб мгновенно от полученных травм.

Ранним утром 14 июля, около 01:10 часов, на Московском проспекте, неподалеку от дома №204, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 41-летнего водителя мотоцикла марки Ducati и 18-летнего владельца электросамоката, движущегося в том же направлении. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В результате столкновения владелец мотоцикла погиб мгновенно от полученных травм. Молодой человек, управляющий самокатом, доставлен в медицинское учреждение в критическом состоянии.

Обстоятельства аварии детально изучаются правоохранительными органами в ходе проводимой служебной проверки.

Ранее мы сообщили о том, что в Московском районе водительница мотоцикла BMW насмерть сбила пешехода.

Фото: Telegram / ‎Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер