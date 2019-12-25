В Московском районе водительница мотоцикла BMW насмерть сбила пешехода

Байкер госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии.

Правоохранители Московского района устанавливают обстоятельства смертельного ДТП. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 14 июля на улице Типанова 25-летняя женщина на мотоцикле BMW, двигаясь от проспекта Космонавтов в сторону проспекта Славы, вне зоны пешеходного перехода наехала на мужчину, который пересекал проезжую часть на электросамокате.

В результате аварии пешеход скончался от полученных травм, его личность устанавливается. А байкер госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее мы сообщили о том, что на улице Корякова в ДТП погиб водитель Renault, въехавший в столб. Кроме того, пострадали его пассажиры.

Фото: Piter.TV