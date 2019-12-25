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В Московском районе водительница мотоцикла BMW насмерть сбила пешехода
Сегодня, 10:30
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В Московском районе водительница мотоцикла BMW насмерть сбила пешехода

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Байкер госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии.

Правоохранители Московского района устанавливают обстоятельства смертельного ДТП. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 14 июля на улице Типанова 25-летняя женщина на мотоцикле BMW, двигаясь от проспекта Космонавтов в сторону проспекта Славы, вне зоны пешеходного перехода наехала на мужчину, который пересекал проезжую часть на электросамокате. 

В результате аварии пешеход скончался от полученных травм, его личность устанавливается. А байкер госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии. 

Ранее мы сообщили о том, что на улице Корякова в ДТП погиб водитель Renault, въехавший в столб. Кроме того, пострадали его пассажиры. 

Фото: Piter.TV 

Теги: московский район, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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