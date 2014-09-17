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На Корякова в ДТП погиб водитель Renault, въехавший в столб
Сегодня, 8:56
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На Корякова в ДТП погиб водитель Renault, въехавший в столб

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Также пострадали его пассажиры.

Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии в Выборгском районе, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Накануне вечером на улице Корякова 21-летний водитель автомобиля Kia Rio на перекрестке столкнулся с машиной Renault под управлением 54-летнего мужчины. Последняя иномарка врезалась в опору освещения. 

В результате ДТП водитель Renault скончался, его пассажиры, 48-летняя женщина и 18-летний юноша, доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что погибшим в ДТП под Петербургом оказался испытатель вакцины "Спутник V". 

Фото: Telegram / Дорожный инспектор 

Теги: смертельное дтп, улица корякова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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