На Корякова в ДТП погиб водитель Renault, въехавший в столб

Также пострадали его пассажиры.

Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии в Выборгском районе, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Накануне вечером на улице Корякова 21-летний водитель автомобиля Kia Rio на перекрестке столкнулся с машиной Renault под управлением 54-летнего мужчины. Последняя иномарка врезалась в опору освещения.

В результате ДТП водитель Renault скончался, его пассажиры, 48-летняя женщина и 18-летний юноша, доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что погибшим в ДТП под Петербургом оказался испытатель вакцины "Спутник V".

Фото: Telegram / Дорожный инспектор