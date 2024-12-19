Двое мужчин забили до смерти знакомого на 2-й Комсомольской

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ, фигуранты задержаны.

Двум мужчинам предъявили обвинение в смертельном избиении знакомого в Красносельском районе. Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу.

По версии следствия, 12 июля двое нетрезвых преступников у парадной дома на 2-й Комсомольской улице нанесли товарищу удары кулаками и ногами в область головы и туловища. Пострадавший скончался в больнице.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ, фигуранты задержаны. Вину в совершении преступления они признали полностью.

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Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу