Задержан петербуржец, избивший сожительницу до смерти в квартире на Героев

Смерть женщины наступила от закрытой черепно-мозговой травмы, перелома глазницы и ушиба мозга.

Следователи Красносельского района задержали местного жителя, обвиняемого в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ, рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу.

В квартире дома по проспекту Героев 3 ноября обнаружили тело женщины. Смерть наступила от закрытой черепно-мозговой травмы, перелома глазницы и ушиба мозга. У 42-летнего мужчины случился конфликт с сожительницей, в ходе которого он избил ее кулаками по голове. Повреждения оказались смертельными.

Место преступления осмотрено, назначен комплекс судебных экспертиз. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Видео: пресс-служба СК РФ