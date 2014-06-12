Полиция задержала рецидивиста, открывшего стрельбу на Героев

Были изъяты пистолет с магазином, семь гильз, семь патронов и коробка с 23 патронами.

Правоохранители Красносельского района Петербурга задержали хулигана, стрелявшего в воздух из сигнального пистолета. Об этом сообщили в МВД России.

В полицию вечером 16 февраля обратился очевидец, заявивший о стрельбе на проспекте Героев. На месте поймали 28-летнего мужчину. Были изъяты пистолет с магазином, семь гильз, семь патронов и коробка с 23 патронами.

Рецидивиста увезли в отдел, где в отношении него составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV