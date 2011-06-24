  1. Главная
В Гатчине задержали мужчину, который напал на директора коммерческой фирмы и выстрелил
В результате никто не пострадал, у директора организации зафиксировали ушиб носа.

Правоохранители Гатчинского района задержали нетрезвого дебошира. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию 12 февраля поступила информация о том, что в Гатчине на Торфяной улице мужчина бросается на автомобили. Ранее 33-летний злоумышленник проник на территорию коммерческой фирмы, ударил 58-летнего руководителя и выстрелил из травматического пистолета. В результате никто не пострадал, у директора организации зафиксировали ушиб носа. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). По факту происшествия проводится проверка. 

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина бросил петарды из окна и выстрелил из пневмата на Выборгском шоссе. 

