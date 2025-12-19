  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мужчина бросил петарды из окна и выстрелил из пневмата на Выборгском шоссе
Сегодня, 10:05
229
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Мужчина бросил петарды из окна и выстрелил из пневмата на Выборгском шоссе

0 0

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В понедельник, 9 февраля, в полицию Василеостровского района поступило сообщение о стрельбе из пневматического пистолета из окна квартиры дома 66 по Железноводской улице. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники полиции оперативно прибыли на место и задержали троих мужчин в возрасте 43-44 лет, которые находились в квартире. Все они были доставлены в отдел полиции и привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ.

На месте происшествия были изъяты пневматический пистолет, газовый баллон и ёмкость с металлическими шариками. Пострадавших в результате инцидента не было.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что на Васильевском острове пресекли стрельбу из окна жилого дома.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии