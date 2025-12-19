На Васильевском острове пресекли стрельбу из окна жилого дома

В понедельник, 9 февраля, в полицию Василеостровского района поступило сообщение о стрельбе из пневматического пистолета из окна квартиры дома 66 по Железноводской улице. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
Сотрудники полиции оперативно прибыли на место и задержали троих мужчин в возрасте 43-44 лет, которые находились в квартире. Все они были доставлены в отдел полиции и привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ.
На месте происшествия были изъяты пневматический пистолет, газовый баллон и ёмкость с металлическими шариками. Пострадавших в результате инцидента не было.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото: Piter.TV
