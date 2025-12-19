Участники драки в баре задержаны в Кудрово

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("хулиганство")

Ранним утром 4 февраля, в 1:25, сотрудникам правоохранительных органов Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о столкновении в баре, расположенном на Пражской улице в городе Кудрово. прибыв на место происшествия, полицейские выяснили, что конфликт возник между гостями заведения и сотрудниками охраны, после чего инициаторы беспорядков покинули территорию бара. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Сообщений о нанесенных телесных повреждениях или происшествиях по телефону в дежурную часть не поступало. Тем не менее, было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("хулиганство").

В результате проведенной оперативной работы в тот же день, 4 февраля, группой оперативного розыска были выявлены и задержаны четыре гражданина, подозреваемых в участии в данном преступлении. Возраст нарушителей порядка варьируется от 37 до 43 лет, два из них имеют судимости.

Фото: Piter.TV