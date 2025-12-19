Двоих мужчин задержали за конфликт с пневматом на лестничной площадке в Приморском районе

Сейчас полиция рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.

Вечером 3 февраля, около 23:40, в правоохранительные органы Приморского района поступило сообщение о массовой драке на двадцатом этаже жилого дома №20 по улице Плесецкая. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия и задержали пятерых фигурантов конфликта: четырех мужчин в возрасте от 22 до 47 лет, включая двоих ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, а также 35-летнюю местную жительницу. Всех задержанных доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

Выяснилось, что инцидент начался с ссоры между 36-летним жильцом квартиры и 22-летним соседом, причиной которой послужил шум в жилище последнего. Во время потасовки младший участник инцидента применил пневматический пистолет, произведя выстрел в оппонента.

Задержанная группа была распределена следующим образом: четверо отправились в специальный приемник для правонарушителей, пострадавший получил медицинскую помощь в больнице и направлен на амбулаторное наблюдение. Сейчас полиция рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.

Фото: Piter.TV