Пьяный мужчина разбил стекло в здании диспетчерской службы на Руставели

Во вторник, 2 февраля, полиция Калининского района получила сигнал о попытке проникновения незнакомого мужчины в служебное здание диспетчеров транспортно-эксплуатационной организации, расположенное по адресу: улица Руставели, дом 21.

Немедленно прибывшие на место полицейские задержали 46-летнего гражданина, находящегося в состоянии сильного алкогольного опьянения. Расследованием установлено, что злоумышленник повредил окно помещения диспетчерской, причинив ущерб предприятию на сумму 10 тыс. рублей.

За нарушение общественного порядка в отношении нарушителя составлен административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ. Мужчина направлен в помещение для административно задержанных лиц. Вопрос о привлечении лица к уголовной ответственности находится на рассмотрении компетентных органов.

