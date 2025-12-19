Посетитель бара угрожал сигнальным пистолетом на Лиговском проспекте

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения попытался продемонстрировать оружие и свои "умения".

В Центральном районе Петербурга полицейские задержали посетителя бара, который устроил хулиганскую выходку с сигнальным пистолетом. Инцидент произошёл в ночь на 1 января в заведении на Лиговском проспекте.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и ленинградской области, 31 января около 23:42 в полицию поступило сообщение от сотрудника бара. Он рассказал, что в заведение зашёл мужчина с сигнальным пистолетом и начал демонстрировать его посетителям.

Сотрудники охраны на месте оперативно обезвредили нарушителя и задержали его до приезда полиции. Прибывшие наряд ППС задержал 33-летнего жителя Саратовской области, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он был доставлен в отдел для разбирательства. Сигнальный пистолет изъят.

В настоящее время по факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Действия мужчины могут быть квалифицированы по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ), особенно если будет установлено, что он угрожал посетителям или создавал реальную опасность. Расследование обстоятельств продолжается.

Фото: Piter.TV