Стало известно о снижении ЖКУ летом из-за отключений воды

Платеж за услугу должен быть меньше на 33-47%.

После двухнедельного отсутствия горячей воды плата за коммунальные услуги в квитанции должна быть ниже. Речь идет о плановых отключениях на 10-14 дней в летний период. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева.

По закону за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва в подаче услуги ее стоимость снижается на 0,15%. Уточняется, что итоговая сумма зависит от количества дней. Причем расчет должен происходить автоматически, самостоятельно фиксировать этот факт в документах не нужно.

Если отключение было плановым и уложилось в 14 дней, перерасчет все равно полагается, но он уже заложен в тариф и рассчитывается автоматически. Если же воду отключили внезапно и больше, чем на сутки, вы имеете полное право требовать снижения платы, и теперь УК должна сделать это сама. Владимир Кошелев, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ

Отметим, что отключение горячей воды летом на срок до двух недель необходимо для проведения профилактических работ и подготовки системы водоснабжения к осенне-зимнему периоду. Это позволяет выявить изношенные участки труб, устранить утечки, провести промывку системы, отремонтировать оборудование и предотвратить коммунальные аварии.

Ранее сообщалось, что врачи прокомментировали миф о пользе душа в темноте.

Фото: Magnific