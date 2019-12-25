Благодаря петербургской прокуратуре восстановлены права сироты на льготы на ЖКУ

После вмешательства произведен перерасчет начисленной платы в общем размере свыше 23 тыс. рублей.

Прокуратура Курортного района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства о социальной защите детей-сирот. Как сообщили 12 мая в надзорном ведомстве, поводом стало обращение бабушки 14-летней девочки.

Было установлено, что управляющая организация начисляла семье, воспитывающей сироту, платежи за жилищно-коммунальные услуги. Прокурор внес представление генеральному директору общества с ограниченной ответственностью, его рассмотрели и удовлетворили. После вмешательства произведен перерасчет начисленной платы в общем размере свыше 23 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что пострадавшая на гололеде пенсионерка получит компенсацию в 100 тыс. рублей в Петербурге. Женщина вывихнула правое плечо.

Фото: Piter.TV