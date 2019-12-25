Пострадавшая на гололеде пенсионерка получит компенсацию в 100 тыс. рублей в Петербурге

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку по обращению пожилой местной жительницы. В декабре 2024 года пенсионерка поскользнулась на наледи и упала около дома 7 по улице Красных Текстильщиков. В результате женщина вывихнула правое плечо, сообщили 12 мая в надзорном ведомстве.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании в пользу пострадавшей компенсации морального вреда. Требования удовлетворены: ответственная за уборку территории организация выплатит ей 100 тыс. рублей.

