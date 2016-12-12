Пенсионерке, получившей переломы на гололеде во Фрунзенском районе, выплатят компенсацию
Сегодня, 14:55
Женщина все еще проходит лечение и испытывает сильные боли в ногах.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга провела проверку по обращению 68-летней женщины. В январе потерпевшая при спуске с надземного перехода поскользнулась на лестнице, в результате чего получила закрытый перелом обеих лодыжек. Пенсионерка все еще проходит лечение и испытывает сильные боли в ногах.

По данным надзорного ведомства, падение произошло из-за плохой уборки. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с ГБУ "Мостотрест" компенсации морального вреда. В настоящее время документ рассматривают. 

Ранее на Piter.TV: прокуратура потребовала возместить моральный вред пенсионерке за травмы, полученные на гололеде в Приморском районе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: компенсация, прокуратура
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

