Пенсионерке, получившей переломы на гололеде во Фрунзенском районе, выплатят компенсацию

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга провела проверку по обращению 68-летней женщины. В январе потерпевшая при спуске с надземного перехода поскользнулась на лестнице, в результате чего получила закрытый перелом обеих лодыжек. Пенсионерка все еще проходит лечение и испытывает сильные боли в ногах.

По данным надзорного ведомства, падение произошло из-за плохой уборки. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с ГБУ "Мостотрест" компенсации морального вреда. В настоящее время документ рассматривают.

