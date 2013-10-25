Мужчину подозревают в смертельном избиении пожилого соседа в Рощино

Потерпевший проживал в одной квартире со злоумышленником.

Следователи Выборга возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ в отношении мужчины, которого подозревают в смертельном избиении пожилого соседа.

По информации СУ СК РФ по Ленобласти, 6 августа 24-летний житель поселка Рощино в ходе ссоры во время застолья напал на 69-летнего пенсионера. Потерпевший проживал в одной квартире со злоумышленником, его смерть наступила на месте от полученных травм.

Подозреваемого задержали, скоро ему предъявят обвинение. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти