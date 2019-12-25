Пьяный юноша разбил припаркованный автомобиль в Рощино

Росгвардейцы задержали в Рощино нетрезвого юношу, который разбил стекло у припаркованного автомобиля. В настоящее время сумма ущерба устанавливается.

Как рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, вечером 25 марта в полицию Курортного района поступили сведения о том, что молодой человек наносит удары по машине в Садовом переулке. Информацию передали всем дежурным нарядам.

Был задержан 18-летний местный житель, разбивший заднее стекло Lada Kalina. Его увезли в 89-й отдел.

Ранее на Piter.TV: в центре Петербурга пьяный мужчина разбил и съел бокал, а затем разнес стекло в машине скорой помощи. Злоумышленник получил резаные раны кисти, его госпитализировали.

