В центре Петербурга пьяный мужчина разбил и съел бокал, а затем разнёс стекло в машине скорой

Росгвардейцы задержали 27-летнего хулигана на Владимирской площади.

Утром 21 марта наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал 27-летнего мужчину, который разбил стекло в автомобиле скорой помощи на Владимирской площади. Как выяснилось, ранее он уже успел разбить и съесть стеклянный бокал в одном из баров, сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Около 6 часов утра наряд Росгвардии получил сигнал "тревога" с машины скорой помощи, находившейся на Владимирской площади. Прибыв на место, росгвардейцы задержали мужчину. Установлено, что во время оказания ему медицинской помощи гражданин вёл себя агрессивно, на замечания не реагировал, а затем из хулиганских побуждений рукой разбил стекло выкатной двери.

Со слов очевидцев, ранее мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из баров на Владимирской площади, разбил и съел стеклянный бокал. В связи с полученными травмами — резаными ранами кисти правой руки и подозрением на инородный предмет в желудке — медики приняли решение о госпитализации. Росгвардейцы сопроводили задержанного в медицинское учреждение.

По факту происшествия водитель скорой помощи подал заявление. Материалы переданы в отдел полиции для проведения проверки.

Видео: пресс-служба вневедомственной охраны по Санкт-Петербургу и Ленинградской области