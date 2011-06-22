Росгвардейцы разыскали пропавшую в центре Петербурга пенсионерку

Росгвардейцы оперативно разыскали пожилую женщину, которая пропала в центре Петербурга. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по региону.

Уточняется, что 75-летняя пенсионерка, имеющая проблемы с памятью, исчезла вечером 22 марта. Изначально местная жительница привела свою мать в ресторан на Фурштатской улице, в какой-то момент она отлучилась и не вернулась. После безуспешных поисков дочь обратилась в полицию и к сотрудникам вневедомственной охраны.

Через 10 минут потерпевшую нашли на Кирочной улице, рядом со станцией метро "Чернышевская". Ее отвезли к родственнице.

Фото: пресс-служба Росгвардии