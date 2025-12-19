Росгвардейцы оперативно разыскали пропавшую девочку в Невском районе

Разыскиваемую обнаружили на улице Шотмана спустя 25 минут.

Росгвардейцы нашли пропавшую 13-летнюю девочку, которая ушла на прогулку и не вернулась домой вовремя. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 8 февраля сотрудники вневедомственной охраны получили информацию о пропавшей несовершеннолетней. Проживает она во Всеволожском районе. К тому моменту последний раз школьницу видели на улице Дыбенко. Разыскиваемую обнаружили на улице Шотмана спустя 25 минут, ее увезли в 75-й отдел полиции, где передали матери.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургские волонтеры сообщили о 612 пропавших детях за 2025 год. Специалисты напомнили простое правило "Трех О": остановитесь, осмотритесь и громко позовите родителей.

