Петербургские волонтеры сообщили о 612 пропавших детях за 2025 год

В 2025 году в Петербурге зарегистрировано исчезновение 612 несовершеннолетних, двое из которых трагически погибли, судьба одного ребенка до сих пор неизвестна, сообщил волонтёрский отряд "ЛизаАлерт" в социальных сетях.

Психологи рекомендуют родителям регулярно вести беседы с детьми о мерах безопасности. Прежде всего, дети должны чётко осознавать, что единственным безопасным транспортным средством для них является автомобиль собственных родителей. Также ребёнку необходимо иметь при себе мобильное устройство связи и помнить хотя бы один контактный номер взрослого члена семьи.

Детям категорически запрещается вступать в разговор с посторонними людьми и следовать за ними. Специалисты напоминают детям простое правило "Три О": остановись, осмотритесь и громко позовите родителей. Ребёнку рекомендуется выбрать открытое пространство, например подняться на возвышенность вроде скамейки, чтобы его заметили быстрее.

Родители, обнаружив потерю ребёнка, не должны терять драгоценное время, ожидая возвращения малыша самостоятельно, а обязаны немедленно приступить к активным действиям по поиску.

