Рецидивист попытался ограбить персонал больницы на Пискаревском
Сегодня, 15:29
Росгвардейцы Красногвардейского района задержали 41-летнего рецидивиста, который попытался ограбить персонал больницы на Пискаревском проспекте. 

Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, вечером 24 марта охранник медицинского учреждения воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. Нетрезвый правонарушитель прошел через приемный покой в другую часть здания, где поднялся на второй этаж и, повредив магнитный замок двери, проник в помещение со шкафчиками работников. Там они хранят свои личные вещи. 

Злоумышленника судили за кражи, а также привлекали к уголовной ответственности за грабеж и незаконное хранение наркотиков. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

