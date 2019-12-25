Рецидивист попытался ограбить персонал больницы на Пискаревском

Злоумышленника судили за кражи, а также привлекали к уголовной ответственности за грабеж и незаконное хранение наркотиков.

Росгвардейцы Красногвардейского района задержали 41-летнего рецидивиста, который попытался ограбить персонал больницы на Пискаревском проспекте.

Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, вечером 24 марта охранник медицинского учреждения воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. Нетрезвый правонарушитель прошел через приемный покой в другую часть здания, где поднялся на второй этаж и, повредив магнитный замок двери, проник в помещение со шкафчиками работников. Там они хранят свои личные вещи.

Ранее мы рассказывали о том, что за похищение шести аккумуляторов с грузовиков перед судом предстанут два петербуржца. Их общая стоимость оценивается в 60 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба Росгвардии