За похищение шести аккумуляторов с грузовиков перед судом предстанут два петербуржца

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух мужчин, которым вменяют пп. "а", "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Об этом сообщили 25 марта в надзорном ведомстве.

В феврале фигуранты приезжали по ночам на территорию стоянки около дома 70 по улице Маршала Казакова. За несколько дней они сняли шесть аккумуляторов с грузовых машин. Их общая стоимость оценивается в 60 тыс. рублей. Похищенное обвиняемые сдали в пункт приема металлолома, а полученные 14 тыс. рублей потратили на личные нужды.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

