Из квартиры в Кировске вынесли 2 телевизора, игровую приставку и цепочку

В ночь на 9 марта в полицию Кировского района Ленинградской области поступило сообщение от 56-летней женщины о краже из её квартиры в доме 11 по Советской улице. Злоумышленники похитили два телевизора, игровую приставку и драгоценную цепочку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ ("кража"). 24 марта оперативники уголовного розыска задержали подозреваемых в совершении этого преступления. Ими оказались 38-летний житель Карелии и его 42-летний подельник, которые ранее неоднократно судимы за кражи.

Задержание произошло у дома 41 по улице Советской в Кировске. Злоумышленники были задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.

Фото: Piter.TV