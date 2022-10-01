Жителя поселка Лебяжье подозревают в убийстве брата
Сегодня, 10:22
Злоумышленник напал на родственника с ножом.

Полицейские установили подозреваемого в расправе над младшим братом в поселке Лебяжье. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Правоохранителям Выборгского района утром 25 марта поступили сведения о том, что на Сиреневой улице в листве обнаружили тело 52-летнего мужчины с ножевыми ранениями. В убийстве подозревают родственника 58 лет, он был задержан на своей даче. Изъяты нож и топор. 

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: рецидивиста подозревают в убийстве женщины на Шлиссельбургском проспекте. Заведено дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 

