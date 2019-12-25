Рецидивиста подозревают в убийстве женщины на Шлиссельбургском проспекте
Сегодня, 10:26
Ранее злоумышленника неоднократно судили, в том числе и за убийство.

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины в квартире на Шлиссельбургском проспекте. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 22 марта правоохранителям Невского района поступила информация об обнаружении на закрытом балконе тела неизвестной с многочисленными гематомами. По подозрению поймали нетрезвого 47-летнего мужчину. В результате вспыхнувшего конфликта с потерпевшей задержанный жестоко избил ее. Ранее злоумышленника неоднократно судили, в том числе и за убийство. 

Ранее на Piter.TV: 59-летнего мужчину обвинили в убийстве знакомого в Сланцах. Заведено дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Причины и условия произошедшего устанавливаются. 

