Мужчину обвинили в убийстве знакомого в Сланцах
Сегодня, 12:48
Злоумышленник задержан, в настоящее время его допрашивают.

Следователи Ленинградской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом рассказали в СК РФ. 

Накануне на улице Кирова в Сланцах было обнаружено тело 56-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. В совершении преступления изобличили 59-летнего знакомого погибшего. 

Злоумышленник задержан, в настоящее время его допрашивают. Следователем направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Причины и условия произошедшего устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: в колонию на 13 лет отправлен мужчина, напавший на двоих петербуржцев. Пострадавшие оказали активное сопротивление, сумели вырваться и убежать.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

