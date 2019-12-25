В колонию на 13 лет отправлен мужчина, напавший на двоих петербуржцев

Прокуратура Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, которому вменили ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Об этом рассказали 19 марта в надзорном ведомстве.

Суд установил, что в августе 2024 года фигурант, находясь в квартире на Будапештской улице, нанес двоим потерпевшим по пять ударов предметом, обладающим колюще-режущими свойствами. Они оказали активное сопротивление, сумели вырваться и убежать.

Виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима.

Фото: Piter.TV