В нескольких населенных пунктах Сланцевского района ввели в эксплуатацию распределительные газопроводы

Первые потребители уже оценили преимущества нового топлива: накануне в деревне Кологриво состоялся запуск газа в дома.

В нескольких населённых пунктах Сланцевского района завершилось строительство распределительных газопроводов. Новые сети общей протяжённостью 11,8 километра создали техническую возможность для подключения 503 домовладений и котельной в деревне Старополье.

Первые потребители уже оценили преимущества нового топлива: накануне в деревне Кологриво состоялся запуск газа в дома. Стоимость работ по подключению составила 187 тысяч рублей, из которых 179,2 тысячи были компенсированы за счёт региональной субсидии. Таким образом, собственные затраты семьи составили всего 7,7 тысячи рублей.

Этот проект стал частью масштабной программы газификации. В мае 2025 года был построен межпоселковый газопровод длиной 43,8 километра, который охватил десять деревень, включая Выскатку, Менюши и Овсище, создав базу для подключения в общей сложности 549 домовладений. На данный момент работы также завершены в Менюшах, а для деревни Овсище выполнены все необходимые проектно-изыскательские работы.

Ранее мы сообщили о том, что ремонт дороги Глебычево – Малышево – Прибылово близится к завершению.

Фото: Правительство Ленобласти