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Ремонт дороги Глебычево – Малышево – Прибылово близится к завершению
Сегодня, 13:45
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Ремонт дороги Глебычево – Малышево – Прибылово близится к завершению

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Основные работы по укладке нового асфальтового покрытия уже выполнены.

В Выборгском районе Ленобласти, в районе деревни Ермилово, близится к финалу реконструкция 8-километрового участка региональной дороги Глебычево – Малышево – Прибылово. Как сообщили в официальном канале "Дороги Ленобласти" в Макс, основные работы по укладке нового асфальтового покрытия уже выполнены.

В настоящее время подрядная организация приступила к восстановлению обочин. На заключительном этапе ремонта планируется обустройство остановок общественного транспорта, восстановление кюветов для водоотведения и установка новых дорожных знаков и сигнальных столбиков.

Все работы ведутся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", направленного на повышение качества и безопасности транспортной сети региона.

Ранее мы сообщили о том, что специалисты завершают ремонт дороги через Веснино.

Фото: Макс / Дороги Ленобласти

Теги: дороги ленобласти, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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