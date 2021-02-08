В Смоленской области ликвидировали подпольный цех, в котором производился контрафактный газированный напиток. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, предполагаемым организатором противоправной деятельности стал бывший директор профильного завода в городе Рудне. На территории завода обнаружили действующую автоматизированную линию. Сообщалось, что около 20 наемных работников изготавливали напиток в антисанитарных условиях в две смены.

Отмечается, что поддельная продукция поставлялась в Москву. При этом на этикетках было указано, что напиток произведен в Грузии, Азербайджане и Белоруссии. По оценке правообладателя, ущерб составил около шести миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

Видео: МВД России