Петербургская биржа снизила лимит колебаний цен на топливо

С 25 марта Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) ужесточила ценовые коридоры для наиболее востребованных видов топлива. Как сообщается в официальном Telegram-канале площадки, лимит колебаний был снижен в пять раз.

Теперь для бензина марок АИ-92 и АИ-95, а также для летнего и межсезонного дизельного топлива верхний предел дневного роста цены составляет всего +0,1% (ранее — 0,5%). Нижний порог снижения остался прежним и составляет −10% от текущей рыночной цены.

Данные ограничения распространяются на инструменты с поставкой "франко-вагон станция отправления", "франко-вагон станция отправления ОТП" и "франко-труба".

Для зимнего и арктического дизельного топлива биржевые лимиты изменений не претерпели: там по-прежнему действует коридор роста до +0,5% и снижения до −10%.

Ранее мы сообщили о том, что цены на бензин в Петербурге подскочили на 10% в начале марта.

